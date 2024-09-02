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محليات
وسائل إعلام الاحتلال :اضرار جسيمة في مبنى بـ"أفيفيم" بالجليل الأعلى جراء اصابته بصاروخ مضاد للدروع أطلق من لبنان
2024-09-02 | 01:09
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وسائل إعلام الاحتلال :اضرار جسيمة في مبنى بـ"أفيفيم" بالجليل الأعلى جراء اصابته بصاروخ مضاد للدروع أطلق من لبنان
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وسائل إعلام الاحتلال :اضرار جسيمة في مبنى بـ"أفيفيم" بالجليل الأعلى جراء اصابته بصاروخ مضاد للدروع أطلق من لبنان
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