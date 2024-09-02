حزب الله: استهدفنا انتشارًا لجنود العدو في ‏مرتفع عداثر بقذائف المدفعية وحققنا إصابةً مباشرة

استقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بوحبيب، سفيرة اليونان في لبنان، السّيّدة ديسبينا كوكولوبولو، وتم التباحث بأبرز المسائل الثنائية والإقليمية تمهيدا لللقاء المرتقب بين الوزير ونظيره اليوناني على هامش إنعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نهاية الشهر الحالي.
شدد الكاتب السياسي سمير الحسن على ان احد اهم اسباب معركة طوفان الاقصى هو عمليات الاغتيال التي كانت تحصل في الضفة الغربية ومشاريع الاستيطان .
توجه المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في بيان اليوم، الى رئيس حزب "القوات اللبنانية":" يجب أن تتعلم من التاريخ، لأن من لم يتعلم من التاريخ تأكله زلات اللسان، وكأساس للموقف الوطني أقول: لبنان التضحيات والإنتصارات السيادية لا يد لواشنطن وتل أبيب فيه، والوظيفة السياسية التي تخدم إسرائيل لا محل لها في هذا البلد، والخطاب الذي يمر بتل أبيب لا يمر بعين التينة ولا بحارة حريك، ولبنان أقرب إلى غزة من واشنطن، ومن لا ضمير له لن تنفعه بركة الملائكة، ونعم، هذه الحرب ليست حربك لأنها حرب على إسرائيل، وهي لا تمثلك لأنها تمثل لبنان ومصالحه الإقليمية والسيادية بوجه إسرائيل وأميركا، والسلاح الذي هزم إسرائيل وحرر لبنان ليس سلاحك لأنه نفس السلاح السيادي الذي طحن ويطحن عظام إسرائيل على طول معارك الجبهة الجنوبية اليوم".