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محليات

حزب الله: استهدفنا انتشارًا لجنود العدو في ‏مرتفع عداثر بقذائف المدفعية وحققنا إصابةً مباشرة

2024-09-02 | 04:26
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حزب الله: استهدفنا انتشارًا لجنود العدو في ‏مرتفع عداثر بقذائف المدفعية وحققنا إصابةً مباشرة
حزب الله: استهدفنا انتشارًا لجنود العدو في ‏مرتفع عداثر بقذائف المدفعية وحققنا إصابةً مباشرة

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حزب الله: استهدفنا انتشارًا لجنود العدو في ‏مرتفع عداثر بقذائف المدفعية وحققنا إصابةً مباشرة

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