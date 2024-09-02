الوطني الحر: غير معنيين بأيّ هجوم شخصي على النواب المستقيلين أو المفصولين

نشر التيار الوطني الحر عبر حسابه الرسمي على "إكس" التالي:

إنَّ التيار الوطني الحر غير معني بأيّ هجوم شخصي على النواب المستقيلين أو المفصولين ومن بينهم النائب ابراهيم كنعان بما في ذلك ما تم نشره عن حوالات مالية، وسبق لرئيس "التيار" شخصياً أن شدّد علناً على ذلك وأعطى توجيهاته لعدم تناول أي أحد في الجانب الشخصي.



وما يعني "التيار" في هذه المسألة المخالفات التي ارتكبها النواب المفصولون والمستقيلون، بما فيها تلك التي أقدم عليها كنعان نفسه.