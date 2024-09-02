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محليات

هنا بيروت - ايلي الفرزلي - 02-09-2024

2024-09-02 | 10:52
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هنا بيروت - ايلي الفرزلي - 02-09-2024

هنا بيروت - ايلي الفرزلي - 02-09-2024

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هنا بيروت - ايلي الفرزلي - 02-09-2024

محليات

بيروت

الفرزلي

02-09-2024

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القاضي ميراي ملاك تنفي علاقتها بالإشكال الذي حصل وتوضح عدم ارتباطها بوزارة الداخلية
13:32

القاضي ميراي ملاك تنفي علاقتها بالإشكال الذي حصل وتوضح عدم ارتباطها بوزارة الداخلية

تعقيباً على ما ورد في الفيديو الذي يتم تداوله على احدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، والذي تناول القاضي ميراي ملاك، ينقل المكتب الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، التوضيح الذي ورده منها حول الموضوع المذكور، وفقاً لما يلي: "انني أنفي نفياً قاطعاً كل ما هو منسوب لي في الفيديو الذي يتم تداوله على احدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي والذي تناولني شخصياً، اذ لا علاقة لي بالإشكال الذي حصل موضوعه. كما أنني أنفي صحّة ما ورد فيه عن كوني مستشارة لوزير الداخلية".

13:32

القاضي ميراي ملاك تنفي علاقتها بالإشكال الذي حصل وتوضح عدم ارتباطها بوزارة الداخلية

تعقيباً على ما ورد في الفيديو الذي يتم تداوله على احدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، والذي تناول القاضي ميراي ملاك، ينقل المكتب الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، التوضيح الذي ورده منها حول الموضوع المذكور، وفقاً لما يلي: "انني أنفي نفياً قاطعاً كل ما هو منسوب لي في الفيديو الذي يتم تداوله على احدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي والذي تناولني شخصياً، اذ لا علاقة لي بالإشكال الذي حصل موضوعه. كما أنني أنفي صحّة ما ورد فيه عن كوني مستشارة لوزير الداخلية".

ايلي الفرزلي عن خطاب جعجع : الرئاسة لا تمرّ بمعراب.. و"لكل حادث حديث" بعد وقف اطـ ـلاق النـ ـار
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