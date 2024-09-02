الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

محليات

خطر اندلاع حرب واسعة لا يزال قائماً والحل الرئاسي ليس بقريب

2024-09-02 | 10:39
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
خطر اندلاع حرب واسعة لا يزال قائماً والحل الرئاسي ليس بقريب
خطر اندلاع حرب واسعة لا يزال قائماً والحل الرئاسي ليس بقريب

صحيح أن رد حزب الله المحدود واختيار هدفه المدروس قد خفف من احتمالية اشتعال المنطقة بحرب كبرى، إلا أن مصادر دبلوماسية مقربة من الإدارة الأميركية تشير إلى أن الخطر لا يزال قائماً، خاصةً مع مراقبة الإدارة الأميركية للوضع في الضفة الغربية واحتمالية تصعيد الوضع من جبهة الجنوب.

 

تتوافق هذه الأجواء الأميركية مع تقييمات مصادر مقربة من المقاومة، التي أكدت أن التصعيد في غزة مستمر، ما يعكس نية إسرائيلية بعدم إقرار وقف إطلاق النار. التعويل حالياً على الحراك الداخلي الإسرائيلي للضغط على نتنياهو للتوصل إلى تسوية، خاصة بعد أن ظهر أن الحراك الأميركي يقتصر على التمنيات والوعود. هذا الواقع ينعكس على جبهة الجنوب التي عادت إلى تصعيد العمليات قبيل رد حزب الله.

في الوقت ذاته، بدأ الحديث عن إعادة تحريك الملف السياسي، لكن الحراك الحالي يفتقر إلى مؤشرات ملموسة لاقتراب الحل الرئاسي، باستثناء بعض اللقاءات التي تُعقد في السعودية والتركيز على الحوار بين اللبنانيين. اجتماعات المجموعة الخماسية بعد عودة البخاري من الرياض لم تُحدد مواعيد جديدة، ولا تعرف دوائر القرار اللبنانية ما إذا كانت ستقدم أفكاراً جديدة أو استراتيجية معدلة.

تتأرجح المساعي السياسية بين تصريحات الرئيس نبيه بري ودعوة النائب جبران باسيل إلى حوار مفتوح، إلى جانب رفض رئيس حزب القوات سمير جعجع للحوار قبل انتخاب الرئيس. وفي ظل حالة الحرب في جنوب لبنان، يبدو أن تحديد جلسة انتخابية في المدى القريب بات مستبعداً، حيث تظل الأولوية للوضع الأمني على الساحة السياسية.

خطر اندلاع حرب واسعة لا يزال قائماً والحل الرئاسي ليس بقريب

محليات

حزب الله

لبنان

جنوب لبنان

إسرائيل

العودة الى الأعلى
Aljadeed
وسائل إعلام الاحتلال :اضرار جسيمة في مبنى بـ"أفيفيم" بالجليل الأعلى جراء اصابته بصاروخ مضاد للدروع أطلق من لبنان
حزب الله: استهدفنا تموضعاً لكتيبة ‏الإستخبارات 8200 التابع لفرقة الجليل في ثكنة ميتات بِصليات صاروخية وأصبناه إصابةً مباشرة

اقرأ ايضا في محليات

المولوي: مفوّضيّة شؤون اللاجئين ترفض خروجهم من لبنان
15:44

المولوي: مفوّضيّة شؤون اللاجئين ترفض خروجهم من لبنان

رأى وزير الداخليّة والبلديات في حكومة تصريف الأعمال، بسّام المولوي، أن "ردّ حزب الله على اغتيال مسؤوله العسكريّ فؤاد شكر لم يكن بحجم الاستعدادات أو الخوف الذي عاشه لبنان أو بحجم التحليلات".

15:44

المولوي: مفوّضيّة شؤون اللاجئين ترفض خروجهم من لبنان

رأى وزير الداخليّة والبلديات في حكومة تصريف الأعمال، بسّام المولوي، أن "ردّ حزب الله على اغتيال مسؤوله العسكريّ فؤاد شكر لم يكن بحجم الاستعدادات أو الخوف الذي عاشه لبنان أو بحجم التحليلات".

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024