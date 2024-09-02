"التقدمي" ينتقد وزير التربية: القرار الذي اتخذه لا مبرر له على الإطلاق

صدر عن مفوضية التربية والتعليم في الحزب التقدمي الإشتراكي ما يلي:





لطالما طالب الحزب التقدمي الإشتراكي بالاجراءات التي تهدف إلى تحسين الواقع التربوي وتحصينه ودعم المدرسة المدرسة الرسمية والتعليم الرسمي لكي يبقى متاحاً ومتوفراً للجميع ضمن مبدأ عدالة التعليم ومجانيّته وتكافؤ الفرص، وهذا ما لا ينطبق على الإجراء الذي اتخذه وزير التربية بفرضه رسم خمسين دولاراً على الطلاب في المدارس الرسمية، ولا تبرير له على الإطلاق، لذا فإنّ الوزير مطالبٌ بالعودة عنه بما يعطي الحق لكل الطلاب بالتسجيل في المدرسة الرسمية دون أي معوقات



