اصابة احد المدنيين المتعاقدين مع اليونيفيل على طريق الخيام بعض تعرضه لإطلاق نار اسرائيلي

تعرض المواطن ن.م. من بلدة إبل السقي وهو متعاقد مع الكتيبة الإسبانية في "اليونيفيل" كمصفف شعر، إلى إصابة في خاصرته جراء تعرضه للقنص من قبل العدو الإسرائيلي على طريق آبل القمح محلة باب الثنية، بينما كان ينتظر في تلك النقطة، دورية للكتيبة الإسبانية في محلة باب الثنية عند مثلث الخيام - الحمامص لتقله إلى مكان عمله كما هو متفق عليه، في مركز "اليونيفيل" الإسبانية في ٱبل القمح، جنوب مستوطنة المطلة.

وقد نقل على الفور إلى مستشفى مرجعيون الحكومي للمعالجة، بانتظار تقييم وضعه الصحي.