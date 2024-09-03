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محليات

معلومات أمنية للجديد: سلامة يتواجد حالياً في سجن ما كان يعرف "بسجن الضباط الاربعة"

2024-09-03 | 09:38
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معلومات أمنية للجديد: سلامة يتواجد حالياً في سجن ما كان يعرف &quot;بسجن الضباط الاربعة&quot;
معلومات أمنية للجديد: سلامة يتواجد حالياً في سجن ما كان يعرف "بسجن الضباط الاربعة"

اوقف مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار حاكمَ مصرف لبنان السابق رياض سلامة، بعد التحقيق معه اليوم في قصر العدل".

وفي اتصال مع الجديد قال الحجار انه "اوقف سلامة  احترازيا رهن التحقيق لاربعة ايام قبل ان يتم تحويله الى النيابة العامة التمييزية"، موضحاً ان "سلامة نقل الى نظارة الميرية اعامة لقوى الامن نظرا لوضعه امنيا وصحيا".

ورفض الحجار الافصاح عن اسباب التوقيف واكتفى بالقول تم توقيفه بملف له علاقة بعمله في المركزي .

وكان سلامة قد خضع للتحقيق اليوم  في ملف يتناول ملف شركة اوبتيموم والعقود التي ابرمت بين مصرف لبنان والشركة لجهة شراء وبيع سندات خزينة ولشهادات إيداع بالليرة وحصول الشركة على عمولات".

وقالت معلومات امنية للجديد ان سلامة يوجد حاليا في سجن ما كان يعرف بسجن الضباط الاربعة داخل مبنى  المديرية العامة لقوى الامن.
 
 
 
معلومات أمنية للجديد: سلامة يتواجد حالياً في سجن ما كان يعرف "بسجن الضباط الاربعة"

محليات

رياض سلامة

حاكم مصرف لبنان

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مقدمة نشرة اخبار الجديد
13:47

مقدمة نشرة اخبار الجديد

في سجن الضباط الاربعة داخل المديرية العامة لقوى الامن أوقف رياض سلامة احترازيا أربعة ايام رهن التحقيق، من دون ان يتم التحقق مما اذا كان حاكم مصرف لبنان السابق سيصبح الضابط الخامس المسجون بلائحة اتهام دولية/ ام ان سجنه اليوم هو مخرج للغد// حامل الصندوق المالي الاسود/ الرجل الذي وقعت عليه لعنة المودعين منذ ثورة تشرين.. حاصرته تظاهرات.. طاردته شعارات/ الى ان سقط اسمه الى مستوى ليرة لبنانية جمد انهيارها لثلاثة عقود/ واليوم وبعد شبه اقامة جبرية يدخل رياض سلامة السجن//

13:47

مقدمة نشرة اخبار الجديد

في سجن الضباط الاربعة داخل المديرية العامة لقوى الامن أوقف رياض سلامة احترازيا أربعة ايام رهن التحقيق، من دون ان يتم التحقق مما اذا كان حاكم مصرف لبنان السابق سيصبح الضابط الخامس المسجون بلائحة اتهام دولية/ ام ان سجنه اليوم هو مخرج للغد// حامل الصندوق المالي الاسود/ الرجل الذي وقعت عليه لعنة المودعين منذ ثورة تشرين.. حاصرته تظاهرات.. طاردته شعارات/ الى ان سقط اسمه الى مستوى ليرة لبنانية جمد انهيارها لثلاثة عقود/ واليوم وبعد شبه اقامة جبرية يدخل رياض سلامة السجن//

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