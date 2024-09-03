وزارة الصحة: 4 جرحى في تحديث لحصيلة غارة العدو على بلدة مركبا أحدهم احتاج الدخول للمستشفى والـ 3 الآخرون جروحهم طفيفة

في سجن الضباط الاربعة داخل المديرية العامة لقوى الامن أوقف رياض سلامة احترازيا أربعة ايام رهن التحقيق، من دون ان يتم التحقق مما اذا كان حاكم مصرف لبنان السابق سيصبح الضابط الخامس المسجون بلائحة اتهام دولية/ ام ان سجنه اليوم هو مخرج للغد// حامل الصندوق المالي الاسود/ الرجل الذي وقعت عليه لعنة المودعين منذ ثورة تشرين.. حاصرته تظاهرات.. طاردته شعارات/ الى ان سقط اسمه الى مستوى ليرة لبنانية جمد انهيارها لثلاثة عقود/ واليوم وبعد شبه اقامة جبرية يدخل رياض سلامة السجن//