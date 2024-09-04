"التقدمي": نستنكر جريمة الشويفات والحادثة في عهدة القضاء ولإبعادها عن أي حساسيات مذهبية أو سياسية

"يستنكر الحزب التقدمي الإشتراكي جريمة القتل التي شهدتها منطقة الشويفات، مشدداً على دور الأجهزة الأمنية في كشف كل الملابسات وتوقيف الفاعلين وسوقهم إلى العدالة.

ويتوجّه الحزب التقدمي الإشتراكي من عائلة المغدور بأحرّ التعازي، مؤكداً أن الموضوع في عهدة القضاء ويجب إبعاده عن أي حساسيات مذهبية أو سياسية، كما أي محاولات استغلال من أجل التحريض والتوتير. "



