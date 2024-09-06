إلى المستفيدين من "صيرفة": بيان من وزارة المال

"حيث أن مهلة تقديم التصريح وتسديد الضريبة عن الأرباح التي حققها الأشخاص الطبيعيون والمعنويون نتيجة العمليات التي نفذوها على منصة "صيرفة" الخاضعة للضريبة المنصوص عليها في المادة 93 من قانون الموازنة العامة للعام 2024، قد مددت بموجب القرار رقم 853/1 تاريخ 13/8/2024 لغاية 30/9/2024 ضمناً،

لذلك،

يهم وزارة المال أن تعلم المكلفين المعنيين بتلك الأرباح، أن يبادروا إلى التصريح عنها لدى شركة بريد لبنان ش.م.ل بموجب نموذج (ت 5) وتسديد الضريبة المتوجبة عليها بموجب إشعار دفع ( ص18) لدى المصارف او لدى شركة بريد لبنان ش.م.ل أو التسديد لدى شركات تحويل الأموال BOB FINANCE) ،CASH PLUS،OMT ،WISH MONEY)، وذلك في مهلة أقصاها 30/9/2024".