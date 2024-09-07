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2024-09-07 | 04:10
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النائب سجيع عطية للجديد: كتلتنا وسطية ونحن الآن باعادة تقييم وبلورة الخطوات للاسابيع المقبلة اذ هناك امكانية للنجاح مع "الخماسية" لتذليل بعض العقبات لاجراء الانتخابات الرئاسية وفق المبادرة السابقة
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