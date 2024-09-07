سقوط "درون" في عين إبل.. والجيش يكشف عليها

النائب ملحم خلف لـ هنا بيروت: يقع على عاتق مجلس النواب اليوم مهمّة إنقاذية ولا يمكن أن نترك البلد ومساعي أصدقاء لبنان مرحب بها لكنها لا تحلّ مكان النواب ولا يمكن أن نقبل بغير الإرادة اللبنانية