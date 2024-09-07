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محليات

الحدث- ريشار قيومجيان - الحلقة الكاملة

2024-09-07 | 06:25
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الحدث- ريشار قيومجيان - الحلقة الكاملة
الحدث- ريشار قيومجيان - الحلقة الكاملة

شدد الوزير السابق ريشار قيومجيان على ان خطاب رئيس حزب القوات اللبنانية جعجع عرض سلسلة من المبادئ والمواقف الاساسية للقوات.

وقال خلال برنامج الحدث على الجديد: "ما يصيب الجنوب يصيبنا فالجنوبيون لبنانيون ونقف معهم وهو توجه الى القاعدة الشيعية فيما توجه الى حزب الله بالقول انه ارتكب خطأ استراتيجيا بدخوله الحرب ومطلوب منه ان ينكفئ ويطبق القرار 1701 ".

من جهته قال عضو تكتل الاعتدال الوطني النائب سجيع عطية في اتصال مع الجديد ضمن الحلقة عينها : "لا نزال حاضرين للمبادرة ونعتبر كتلتنا وسطية ولا بد ان يكون لها دور معين لتدوير الزوايا ونحن الآن باعادة تقييم  وبلورة الخطوات للاسابيع المقبلة اذ هناك امكانية النجاح مع "الخماسية" لتذليل بعض العقبات لاجراء الانتخابات الرئاسية وفق المبادرة السابقة ".

ولفت عطية الى ان "بري ابدى ليونة فهو "نزل امس عن الشجرة" اذ تحدث عن جلسة واحدة بدورات مفتوحة لانتخاب رئيس للجمهورية"، مضيفاً : "بري قال لنا انه عندما يدخل الى جلسة تشاور يكون رئيساً لها وبالتالي لا يتبنى شخصياً فرنجية وبالتالي وضع نفسه بموقع حيادي أكثر ".

بدوره قال قيومجيان "شيء ايجابي ان يفصل الرئيس نبيه بري بين دوره كرئيس للمجلس ورئيس كتلة نيابية و دوره ان يدعو الى جلسة انتخاب رئيس للجمهورية ولكن ان يدعو الى جلسة حوار قبل الدعوة الى جلسة انتخاب يثبت اعرافاً لا نقبلها ".

وقال قيومجيان "حزب الله بشقه اللبناني والنيابي لا اعتبره ارهابياً ونتعاطى معه كفريق لبناني ولكن هذا لا يعني معارضتنا الشرسة لما يقوم به من سلاحه وارتباطه الاقليمي وقرار الحرب والسلم ونطلب منه العودة الى لبنانيته "، وتابع: "نحن نقول للرئيس بري افتح جلسة لانتخاب رئيس ونحن جاهزون لتشاور يحصل هناك انطلاقاً من دستورية الجلسة ".

 

الحدث- ريشار قيومجيان - الحلقة الكاملة

محليات

سجيع عطية

نبيه بري

مجلس النواب

ريشار قيومجيان

العودة الى الأعلى
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