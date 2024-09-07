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حزب الله: إستهدفنا جنود العدو في محيط مستوطنة منوت بالأسلحة الصاروخية
2024-09-07 | 06:54
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حزب الله: إستهدفنا جنود العدو في محيط مستوطنة منوت بالأسلحة الصاروخية
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