حزب الله: قصفنا موقع الراهب بقذائف ‏المدفعية وحققنا إصابة مباشرة

الكاتب السياسي غسان جواد لـ هنا بيروت: الثنائي لا يزال ملتزماً بترشيح سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية وأزمتنا ليست مقتصرة فقط على هذا الملف إذ أن البلد اليوم بحاجة الى إعادة تعريف للهوية السياسية