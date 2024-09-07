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محليات

مراسل الجديد: الغارة على بلدة فرون استهدفت سيارة للدفاع المدني ومعلومات عن سقوط اصابات بين شهيد وجريح

2024-09-07 | 11:40
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مراسل الجديد: الغارة على بلدة فرون استهدفت سيارة للدفاع المدني ومعلومات عن سقوط اصابات بين شهيد وجريح
مراسل الجديد: الغارة على بلدة فرون استهدفت سيارة للدفاع المدني ومعلومات عن سقوط اصابات بين شهيد وجريح
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مراسل الجديد: الغارة على بلدة فرون استهدفت سيارة للدفاع المدني ومعلومات عن سقوط اصابات بين شهيد وجريح

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غداً.. يمنع المرور في عدد من شوارع بيروت
15:57

غداً.. يمنع المرور في عدد من شوارع بيروت

صــــدر عـــن المديريّــة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة، مساء اليوم السبت، تعميم جاء فيه: "تُنظِّم إحدى الجمعيّات، يوم غدٍ الأحد 8-9-2024، سباق ركض لمسافة 10 كلم في عددٍ من شوارع العاصمة بيروت، وذلك اعتباراً من السّاعة 6:00 صباحاً، وانطلاقاً من ساحة الشهداء باتّجاه شارع ويغان، وصولاً الى تقاطع الصّيفي، والانعطاف يميناً نحو شارع جورج حداد، ومن ثم يساراً عبر شارع باستور، مروراً بشارع أرمينيا، وصولاً إلى تقاطع الدّخولية، والانعطاف يميناً نحو جادّة بيار الجميّل، وصولاً الى ما قبل مستديرة العدليّة، والالتفاف على المسلك ذاته في الجهة المقابلة لمبنى الـ"TVA"، والعودة إلى ساحة الشهداء، حيث نقطة الوصول".

وتابع، "لذلك، سيتم منع مرور السّيّارات على طول المسلك المذكور، اعتباراً من السّاعة 5:30 صباحاً، إلى حين انتهاء السّباق".

وختم التعميم: "يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير الموضوعة في المكان، تسهيلاً لحركة المرور، ومنعاً للازدحام".

15:57

غداً.. يمنع المرور في عدد من شوارع بيروت

صــــدر عـــن المديريّــة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة، مساء اليوم السبت، تعميم جاء فيه: "تُنظِّم إحدى الجمعيّات، يوم غدٍ الأحد 8-9-2024، سباق ركض لمسافة 10 كلم في عددٍ من شوارع العاصمة بيروت، وذلك اعتباراً من السّاعة 6:00 صباحاً، وانطلاقاً من ساحة الشهداء باتّجاه شارع ويغان، وصولاً الى تقاطع الصّيفي، والانعطاف يميناً نحو شارع جورج حداد، ومن ثم يساراً عبر شارع باستور، مروراً بشارع أرمينيا، وصولاً إلى تقاطع الدّخولية، والانعطاف يميناً نحو جادّة بيار الجميّل، وصولاً الى ما قبل مستديرة العدليّة، والالتفاف على المسلك ذاته في الجهة المقابلة لمبنى الـ"TVA"، والعودة إلى ساحة الشهداء، حيث نقطة الوصول".

وتابع، "لذلك، سيتم منع مرور السّيّارات على طول المسلك المذكور، اعتباراً من السّاعة 5:30 صباحاً، إلى حين انتهاء السّباق".

وختم التعميم: "يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير الموضوعة في المكان، تسهيلاً لحركة المرور، ومنعاً للازدحام".

بالفيديو - ما حدث لسيارة الإطفاء بعد استهدافها!
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14:53

بالفيديو - ما حدث لسيارة الإطفاء بعد استهدافها!

بالفيديو - ما حدث لسيارة الإطفاء بعد استهدافها! للمشاهدة:

14:53

بالفيديو - ما حدث لسيارة الإطفاء بعد استهدافها!

بالفيديو - ما حدث لسيارة الإطفاء بعد استهدافها! للمشاهدة:

توقيف 3 مواطنين ضمن إطار التدابير الأمنية
14:12

توقيف 3 مواطنين ضمن إطار التدابير الأمنية

ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق، أوقفت وحدات من الجيش تؤازر كلًّا منها دورية من مديرية المخابرات 3 مواطنين وفقًا لما يلي:

14:12

توقيف 3 مواطنين ضمن إطار التدابير الأمنية

ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق، أوقفت وحدات من الجيش تؤازر كلًّا منها دورية من مديرية المخابرات 3 مواطنين وفقًا لما يلي:

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