المشهد السياسي | بري قال كلمته... والرئاسة تتأرجح على نغمة الهدنة؟
تسعى قنوات التواصل السياسي في لبنان إلى حلحلة الأزمة الرئاسية عبر مبادرات جديدة، حيث يقوم الرئيس نبيه بري بجهود لتشاور يسبق جلسة انتخابية مفتوحة، سيتم عقدها بدورات متتالية. إلا أن هذا المسعى يواجه انقسامًا في صفوف المعارضة: إذ ترفض كتلة القوات اللبنانية التشاور المسبق، بينما تدعمه كتلة التغييريين.
ورغم سقوط المبادرة الداخلية، لا يعني ذلك توقف الجهود، إذ ستستمر التحركات الدبلوماسية بقيادة السعودية وفرنسا ضمن إطار المجموعة الخماسية. وتفيد مصادر نيابية لقناة "الجديد" بأن فرصة انتخاب رئيس للبنان تبقى ضئيلة حاليًا نظرًا لعدم حدوث تغييرات ملموسة في المفاوضات الإقليمية.
في السياق ذاته، يُعَوّل الرئيس بري على إمكانية تحقيق تقدم في أيلول، في حال تمكنت الولايات المتحدة من تحقيق هدنة قد تساهم في دفع عملية انتخاب الرئيس اللبناني قدماً.