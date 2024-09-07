بالفيديو - ما حدث لسيارة الإطفاء بعد استهدافها!

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A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
اصدر حزب الله بياناً جاء فيه:
قال مصدر سياسي لبناني بارز لصحيفة "الأنباء" الكويتية : "نحن أمام مراوحة قد تطول في غياب المساعي الجدية للوصول إلى تسوية مقبولة. وعدا المسعى السعودي - الفرنسي الذي يمهد لتحرك اللجنة الخماسية التي قوبلت بمرونة من الأطراف السياسية اللبنانية، فإن الأمور ليست كافية ولن تؤدي إلى انضاج طبخة تنتج رئيسا جديدا للجمهورية قبل الذكرى الثانية للشغور الرئاسي ".
صــــدر عـــن المديريّــة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة، مساء اليوم السبت، تعميم جاء فيه: "تُنظِّم إحدى الجمعيّات، يوم غدٍ الأحد 8-9-2024، سباق ركض لمسافة 10 كلم في عددٍ من شوارع العاصمة بيروت، وذلك اعتباراً من السّاعة 6:00 صباحاً، وانطلاقاً من ساحة الشهداء باتّجاه شارع ويغان، وصولاً الى تقاطع الصّيفي، والانعطاف يميناً نحو شارع جورج حداد، ومن ثم يساراً عبر شارع باستور، مروراً بشارع أرمينيا، وصولاً إلى تقاطع الدّخولية، والانعطاف يميناً نحو جادّة بيار الجميّل، وصولاً الى ما قبل مستديرة العدليّة، والالتفاف على المسلك ذاته في الجهة المقابلة لمبنى الـ"TVA"، والعودة إلى ساحة الشهداء، حيث نقطة الوصول".وتابع، "لذلك، سيتم منع مرور السّيّارات على طول المسلك المذكور، اعتباراً من السّاعة 5:30 صباحاً، إلى حين انتهاء السّباق".وختم التعميم: "يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير الموضوعة في المكان، تسهيلاً لحركة المرور، ومنعاً للازدحام".