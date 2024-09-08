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محليات

"الانباء" الكويتية: مراوحة "رئاسية".. هل تنضج الطبخة قبل الذكرى الثانية للشغور؟

2024-09-08 | 01:06
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&quot;الانباء&quot; الكويتية: مراوحة &quot;رئاسية&quot;.. هل تنضج الطبخة قبل الذكرى الثانية للشغور؟
"الانباء" الكويتية: مراوحة "رئاسية".. هل تنضج الطبخة قبل الذكرى الثانية للشغور؟

قال مصدر سياسي لبناني بارز لصحيفة "الأنباء" الكويتية : "نحن أمام مراوحة قد تطول في غياب المساعي الجدية للوصول إلى تسوية مقبولة. وعدا المسعى السعودي - الفرنسي الذي يمهد لتحرك اللجنة الخماسية التي قوبلت بمرونة من الأطراف السياسية اللبنانية، فإن الأمور ليست كافية ولن تؤدي إلى انضاج طبخة تنتج رئيسا جديدا للجمهورية قبل الذكرى الثانية للشغور الرئاسي ".

وأضاف المصدر انه "مع ربط أزمة الحدود اللبنانية بمسار الحرب في غزة، والتي يجمع الوسطاء على أنها غارقة في دوامة الشروط والشروط المضادة، ما يؤدي إلى الانتظار شهرين على الأقل، يبقى الجمود سيد الموقف".

وتحدث المصدر عن "مسعى إقليمي ودولي يهدف إلى محاولة فك ارتباط بين غزة ولبنان، من خلال الخفض التدريجي للمواجهات على الحدود، غير ان هذه المحاولات تصطدم بالتصعيد الإسرائيلي المشهود".

وأمام انسداد أفق الحل السياسي والتسوية واستمرار الحرب على الحدود، أكد مصدر مطلع لـ "الأنباء" أن "أي مسعى باتجاه انتخاب رئيس للجمهورية الذي يشكل المدخل لأي حل، يبقى مستبعدا في ظل الانقسام العمودي والأفقي، وفرص استفراد أي فريق بالرئاسة مستحيلة، لأنه من دون تسوية لا يستطيع أي رئيس ممارسة صلاحياته أو تشكيل حكومة".

وأضاف المصدر: "من هنا لا بد من الجلوس إلى الطاولة والتوصل إلى تسوية من خلال الحوار، ذلك انه على مدى العقود الثلاثة أو الأربعة الماضية، فشل اللبنانيون في التوصل إلى أي حل دون الحوار، وكل الحلول كانت مؤقتة".

 ولا يخفي المصدر ان التسوية التي تم التوصل اليها في الطائف عام 1989، والتي أصبحت دستورا للبنان لم تعط حلولا دائمة لعدم تنفيذ أبرز بنودها.

"الانباء" الكويتية: مراوحة "رئاسية".. هل تنضج الطبخة قبل الذكرى الثانية للشغور؟

محليات

بعبدا

اللجنة الخماسية

الانتخابات الرئاسية

غزة

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