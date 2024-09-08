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محليات

"بصليات من صواريخ الكاتيوشا"... الحزب يرد على مجزرة الاحتلال في بلدة ‏فرون الجنوبية

2024-09-08 | 01:18
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&quot;بصليات من صواريخ الكاتيوشا&quot;... الحزب يرد على مجزرة الاحتلال في بلدة ‏فرون الجنوبية
"بصليات من صواريخ الكاتيوشا"... الحزب يرد على مجزرة الاحتلال في بلدة ‏فرون الجنوبية

اصدر حزب الله بياناً جاء فيه:

"دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، وردًا على ‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا المجزرة المروعة في بلدة ‏فرون التي اسفرت عن شهداء وجرحى من الدفاع المدني، قصف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية ‏مستعمرة شامير بصليات من صواريخ الكاتيوشا.‏ "
 
وكان الحزب اعلن في وقت سابق فجراً انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، وردًا على ‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا المجزرة المروعة في بلدة ‏فرون التي اسفرت عن شهداء وجرحى من الدفاع المدني، قصف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية للمرة ‏الثانية مستعمرة كريات شمونة بصليات مكثفة من الصواريخ.‏ "
"بصليات من صواريخ الكاتيوشا"... الحزب يرد على مجزرة الاحتلال في بلدة ‏فرون الجنوبية

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