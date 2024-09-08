"بصليات من صواريخ الكاتيوشا"... الحزب يرد على مجزرة الاحتلال في بلدة ‏فرون الجنوبية

"دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، وردًا على اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا المجزرة المروعة في بلدة فرون التي اسفرت عن شهداء وجرحى من الدفاع المدني، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية مستعمرة شامير بصليات من صواريخ الكاتيوشا. "
وكان الحزب اعلن في وقت سابق فجراً انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، وردًا على اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا المجزرة المروعة في بلدة فرون التي اسفرت عن شهداء وجرحى من الدفاع المدني، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية للمرة الثانية مستعمرة كريات شمونة بصليات مكثفة من الصواريخ. "