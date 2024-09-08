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محليات

عباس ابراهيم عن استشهاد عناصر الدفاع المدني: محاولات لكسر الصامدين في أرضهم

2024-09-08 | 06:34
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عباس ابراهيم عن استشهاد عناصر الدفاع المدني: محاولات لكسر الصامدين في أرضهم
عباس ابراهيم عن استشهاد عناصر الدفاع المدني: محاولات لكسر الصامدين في أرضهم

كتب اللواء عباس ابراهيم على حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "كل هذه الجرائم واستهداف المؤسسات المدنية والإنسانية، من الأونروا (171 موظفا منذ بداية حرب غزة) الى عمّال المطبخ المركزي الدولي (7) إلى قصف المدنيين في فلسطين وجنوب لبنان والبقاع (43 مدنيًا لبنانيًا) وآخرهم 3 من أبطال الدفاع المدني سقطوا في وادي فرون مع رفيقيهما الجريحين أثناء تبريدهم بقايا حرائق القصف الإسرائيلي، كلها محاولات لكسر صمود الصامدين في أرضهم، ولكن كل هذا التمادي لم يكن ليحصل لولا الضغط المستمر على المحكمة الجنائية الدولية".

وختم: "الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى، وستظل تضحيات أبطال الواجب وفرسان الانسانية وملائكة الرحمة نبراسا للشجاعة والاخلاص في خدمة الوطن والإنسانية".

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عباس ابراهيم عن استشهاد عناصر الدفاع المدني: محاولات لكسر الصامدين في أرضهم

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عباس ابراهيم

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