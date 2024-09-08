حزب الله: قصفنا موقع السماقة بالأسلحة الصاروخية وحققنا إصابة مباشرة

رئيس تحرير موقع 180 بوست حسين أيوب لـ وهلق شو: القاضي جمال الحجار "إشتغل شغله" وإتصل مؤخراً برياض سلامة ودعاه الى "شرب فنجان قهوة" بعد أن وصل الى خلاصات بملف العقود الإستشارية وأعتقد أن الغطاء الدولي رفع عن سلامة في آب 2023