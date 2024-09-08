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2024-09-08 | 14:23
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وزارة الصحة: 6 إصابات بينها 5 طفيفة جداً في تحديث لحصيلة غارة العدو الإسرائيلي على بلدة خربة سلم
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