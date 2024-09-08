مصرف لبنان: بيان تحديد سعر الصرف مزوّر

"يتم التداول في وسائل التواصل الإجتماعي بيان منسوب الى مصرف لبنان وممهور بتوقيع حاكم مصرف لبنان بالانابة يحدد فيه سعر الصرف.يؤكد مصرف لبنان ان هذا البيان مزور".