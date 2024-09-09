بري لـ"الجمهورية": فعلت "المكسيموم" رئاسياً.. ماذا قال عن توقيف سلامة؟



أكد رئيس المجلس النيابي نبيه بري، في حديث لصحيفة "الجمهورية"، أن "الأمور لا تزال تراوح مكانها على مستوى الملف الرئاسي، في انتظار ما يمكن أن يسفر عن التحرّك المحتمل لـ"الخماسية" بعد لقاء الرياض بين السعوديين والفرنسيين".