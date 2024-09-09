بري لـ"الجمهورية": فعلت "المكسيموم" رئاسياً.. ماذا قال عن توقيف سلامة؟
أكد رئيس المجلس النيابي نبيه بري، في حديث لصحيفة "الجمهورية"، أن "الأمور لا تزال تراوح مكانها على مستوى الملف الرئاسي، في انتظار ما يمكن أن يسفر عن التحرّك المحتمل لـ"الخماسية" بعد لقاء الرياض بين السعوديين والفرنسيين".
ولفت بري إلى أنّه من جهته لم ينتظر الخارج بل فعل "المكسيموم" لتسهيل عملية إنجاز الاستحقاق الرئاسي، وأبدى كل مرونة ممكنة عبر مبادرته الحوارية - الرئاسية لتدوير الزوايا وملاقاة الآخرين في مساحة مشتركة، إنما من دون أن يلقى التجاوب المطلوب، مضيفاً: "ما بعرف شو فيّي أعمل بعد أكتر من هيك".
وعن موقفه من توقيف الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة، فضّل بري عدم التوسع في إبداء الرأي، على قاعدة تمسّكه بفصل السلطات وعدم التدخّل في شؤون السلطة القضائية، مكتفياً بالقول: "فليأخذ القضاء مجراه ونحن سنحترم قراره، أياً يكن".