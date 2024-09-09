فيديو - الجديد ترصد لحظة وصول رياض سلامة الى قصر العدل

🔽 - رصدت قناة الجديد لحظة وصول حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة الى قصر عدل بيروت للمثول أمام قاضي التحقيق الأول بلال حلاوي من أجل حضور جلسة إستجوابه. pic.twitter.com/RVLhScuMiH
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) September 9, 2024
🔽 - رصدت قناة الجديد لحظة وصول حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة الى قصر عدل بيروت للمثول أمام قاضي التحقيق الأول بلال حلاوي من أجل حضور جلسة إستجوابه. pic.twitter.com/RVLhScuMiH
صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي البيان الاتي:
أصدرت المقاومة الاسلامية، بياناً، جاء فيه:
آخر مستجدات اصدار مذكرة توجيه بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة