الجيش: توقيف 3 أشخاص وإتلاف 8 دونمات مزروعة بالحشيشة

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 8/9/2024، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في مدينة طرابلس المواطن (م.م.) لارتكابه جريمة قتل في منطقة التبانة وإطلاقه النار، والمواطن (ا.م.) لإلقائه رمانة يدوية على أحد المقاهي.

