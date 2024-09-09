باسيل: لم يكن أحد ينافس آلان عون وكنت أشيد بهذا الأمر وأنه لم يكن "يقوم" بمشاكل في بعبدا! وقلت له لا أريد منك أي شيء سوى الإلتزام بالتيار

وصل وزير الخارجية والمغتربين د. عبدالله بوحبيب الى القاهرة للمشاركة في اعمال الإجتماع الوزاري لجامعة الدول الدورة ١٦٢ حيث سيلقي كلمة لبنان ويشرح الموقف اللبناني من آخر التطورات والاحداث المتعلقة بالوضع في المنطقة. وسيعقد أيضا الوزير بوحبيب سلسلة لقاءات تشاورية مع نظرائه وزراء الخارجية العرب المشاركين، وكبار المسؤولين الاجانب المدعوين للإجتماع للتشاور والتباحث في التصعيد الحاصل وسبل خفضه، وضرورة إنهاء الصراع في غزة. كما يشارك الوزير بوحبيب في إجتماع لجنة الإتصال العربية حول سوريا التي ستنعقد لبحث آخر التطورات المتعلقة بالأزمة السورية.ب