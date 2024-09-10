صهيب جوهر: المنطقة على فوهة بركان والسيناريوهات مفتوحة!

وزير الحرب الإسرائيلي: ننقل مركز ثقلنا إلى الجبهة الشمالية مع لبنان مع اقتراب إكمال المهام العسكرية في غزة

وزير الحرب الإسرائيلي: ننقل مركز ثقلنا إلى الجبهة الشمالية مع لبنان مع اقتراب إكمال المهام العسكرية في غزة