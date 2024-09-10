مركز عمليات الصحة العامة: جريح في الغارة على أطراف جويا وارتفاع عدد جرحى الغارة على النبطية إلى 9

أعرب "تجمع العسكريين المتقاعدين"، في بيان، عن "بالغ شكره وتقديره للحشد الكبير، والذي لبى فيه متقاعدو القوات المسلحة وعائلاتهم وعائلات الشهداء والشهداء الاحياء، وشاركنا فيه المتقاعدون المدنيون. ويعلن انه سيبقى وفيا لرسالة المطالبة بالحقوق وفق مطالعة المنبر القانوني الإطار الصحيح للمطالب الجامعة والذي أدى هدفه اليوم في منع جلسات الحكومة من الانعقاد وتاجيلها الى تاريخ لاحق".