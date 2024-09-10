الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

محليات

ترقب لاجتماع "الخماسية" السبت ومحاولة بلورة خريطة رئاسية جديدة

2024-09-10 | 12:26
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
ترقب لاجتماع &quot;الخماسية&quot; السبت ومحاولة بلورة خريطة رئاسية جديدة
ترقب لاجتماع "الخماسية" السبت ومحاولة بلورة خريطة رئاسية جديدة

كل الكلام عن مساع أوروبية- عربية لاستعجال انتخاب رئيس للبنان لا ملامح لها على المستوى الداخلي/ وفيما يرتقب اجتماع الخماسية يوم السبت، وتبلور خريطة طريق رئاسية جديدة، أفادت مصادر دبلوماسية عن لقاء يجمع السفير المصري علاء موسى برئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في معراب لبحث المخارج الأقرب لانتخاب رئيس جديد.

على خط آخر عاد القلق الدولي من تفلت الميدان على الجبهة الجنوبية، وتقول مصادر متابعة إن إسرائيل، ومن خلال اعتداءاتها وتهجيرها لأهالي الجنوب، إنما رسمت شريطا حدوديا جديدا وهي مستمرة في توسيع العمليات العسكرية في العمق اللبناني.
حكوميا، لا موعد لجلسة وزارية جديدة بانتظار تهدئة الشارع الغاضب والوصول الى نقطة يستوعب فيها الجميع واقع الحال، ويقول مصدر وزاري للجديد، إن القنوات مفتوحة وحقوق المتقاعدين محقة، ولكن هناك حاجة ملحة في لبنان للإنتظام المالي ولدينا موازنة بسقف مالي لا يمكن تخطيه، وكلفة تغطية رواتب ومخصصات المتقاعدين تحتاج الى حقيبة مالية كبيرة، وحسابات معينة، أما الحل فيكمن أولا باستذكار ما كنا عليه وما تمكنا من تحقيقه من تقدم في مسألة الرواتب والتعويضات،اما المرحلة الثانية فهي مفاوضات يتقبل فيها الطرفان قدرات الدولة المالية ويتوافقان على أسسه.
أما على جبهة القضاء اللبناني، فيترقب قصر عدل بيروت الجولة الثانية من مسار التحقيق مع حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامه، وفي المعلومات أن جلسة الخميس ستقتصر على الشهود ممن طلب قاضي التحقيق الأول بلال حلاوي الاستماع الى إفاداتهم، وبينهم المحاميان ميكي التويني ومروان عيسى الخوري، فحتى اللحظة لم يطلب القاضي حلاوي استجواب الحاكم يوم الخميس، وإنما سيمثل الشهود من دون حضور محامين معهم، وقد علمت الجديد أن أحد المحامين المطلوب الاستماع اليهم وحتى الساعات الماضية كان لا يزال خارج لبنان، وفي المعلومات أن نقابة المحامين طلبت الاستماع الى إفادة المحاميين ليصار الى إصدار قرار من مجلس النقابة بإعطاء الإذن أو بحجبه.
 
ترقب لاجتماع "الخماسية" السبت ومحاولة بلورة خريطة رئاسية جديدة

محليات

اللجنة الخماسية

علاء موسى

سمير جعجع

العودة الى الأعلى
Aljadeed
اقفال كل مداخل السراي عبر العسكريين المتقاعدين وقطع الطريق أمام بلدية بيروت لمنع الوزراء من الوصول إلى جلسة مجلس الوزراء
باسيل: لم يكن أحد ينافس آلان عون وكنت أشيد بهذا الأمر وأنه لم يكن "يقوم" بمشاكل في بعبدا! وقلت له لا أريد منك أي شيء سوى الإلتزام بالتيار

اقرأ ايضا في محليات

"المشروع الصهيوني لن يقف عند محاولة ازالة غزة ".. جنبلاط: التسوية في لبنان هي الحل
15:50

"المشروع الصهيوني لن يقف عند محاولة ازالة غزة ".. جنبلاط: التسوية في لبنان هي الحل

"المشروع الصهيوني لن يقف عند محاولة ازالة غزة ".. جنبلاط: التسوية في لبنان هي الحل

15:50

"المشروع الصهيوني لن يقف عند محاولة ازالة غزة ".. جنبلاط: التسوية في لبنان هي الحل

"المشروع الصهيوني لن يقف عند محاولة ازالة غزة ".. جنبلاط: التسوية في لبنان هي الحل

"سنتابع حركة مجلس الوزراء"... تحذير من تجمع العسكريين المتقاعدين للحكومة
15:01

"سنتابع حركة مجلس الوزراء"... تحذير من تجمع العسكريين المتقاعدين للحكومة

أعرب "تجمع العسكريين المتقاعدين"، في بيان، عن "بالغ شكره وتقديره للحشد الكبير، والذي لبى فيه متقاعدو القوات المسلحة وعائلاتهم وعائلات الشهداء والشهداء الاحياء، وشاركنا فيه المتقاعدون المدنيون. ويعلن انه سيبقى وفيا لرسالة المطالبة بالحقوق وفق مطالعة المنبر القانوني الإطار الصحيح للمطالب الجامعة والذي أدى هدفه اليوم في منع جلسات الحكومة من الانعقاد وتاجيلها الى تاريخ لاحق".

15:01

"سنتابع حركة مجلس الوزراء"... تحذير من تجمع العسكريين المتقاعدين للحكومة

أعرب "تجمع العسكريين المتقاعدين"، في بيان، عن "بالغ شكره وتقديره للحشد الكبير، والذي لبى فيه متقاعدو القوات المسلحة وعائلاتهم وعائلات الشهداء والشهداء الاحياء، وشاركنا فيه المتقاعدون المدنيون. ويعلن انه سيبقى وفيا لرسالة المطالبة بالحقوق وفق مطالعة المنبر القانوني الإطار الصحيح للمطالب الجامعة والذي أدى هدفه اليوم في منع جلسات الحكومة من الانعقاد وتاجيلها الى تاريخ لاحق".

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024