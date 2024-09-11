غارات تستهدف بلدات جنوبية عدة صباحاً

كما استهدفت غارة صباحاً مجرى النهر عند الطرف الجنوبي بين بلدتي يحمر الشقيف وزوطر الشرقية.

وكان الطيران الحربي الاسرائيلي أغار قرابة الخامسة صباحًا اليوم على البساتين والاودية المجاورة لبلدات القليلة وزبقين والحنية ومجدل زون وطيرحرفا حيث تواصلت الغارات المعادية لاكثر من عشر مرات ما ادى الى اضرار جسيمة في الممتلكات والمزروعات ومبان داخل بساتين بلدة القليلة.

وسبق ذلك قرابة الأولى والنصف بعد منتصف الليل غارة على أطراف عيتا الشعب في القطاع الاوسط وفجرا اطلق العدو الاسرائيلي نيران رشاشاته الثقيلة باتجاه بلدات الناقورة وجبل اللبونة وعلما الشعب وطيرحرفا والضهيرة ومروحين واطراف بلدة طيرحرفا.

كما حلق الطيران الاستطلاعي المعادي فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط وصولا حتى مشارف مدينة صور واطلق القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الازرق وفوق مجرى نهر الليطاني.