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محليات

بالفيديو- "حزام ناري" يستهدف بلدات جنوبية عدة

2024-09-11 | 02:46
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بالفيديو- &quot;حزام ناري&quot; يستهدف بلدات جنوبية عدة
بالفيديو- "حزام ناري" يستهدف بلدات جنوبية عدة

أكثر من 15 غارة جوية هزت بلدات عدة في صور فجراً .

واستهدفت الغارات مناطق حرجية بين بلدات زبقين - الشعيتية - القليلة وشكلت حزاماً نارياً بين تلك القرى.
 
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بيان توضيحي للمكتب الاعلامي لميقاتي بشأن رواتب القطاع العام والمتقاعدين... ماذا جاء فيه؟
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اللواء ابراهيم: لن ترضى الحكومة اللبنانية بعد اليوم بأن يطبّق القرار 1701 على اللبنانيين وارضهم فحسب
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قال اللواء عباس ابراهيم بأن" ما يحصل بين "حزب الله" واسرائيل لا يجوز توصيفه بالسجال، بل هنالك معركة اسناد تقوم بها المقاومة في لبنان للجبهة المفتوحة على المدنيين بداية في غزة، ومحاولة سحق إرادة هؤلاء". وقال اللواء ابراهيم في تصريحات صحافية بأن:" ما تقوم به المقاومة في لبنان هو اسناد لهؤلاء المدنيين ووقوف إلى جانب الحق. من جهتها، تقوم اسرائيل بالتصعيد بطبيعة الحال في محاولة لإسكات هذه الجبهة، ولمنع أي جهة في هذا العالم من اسناد هذا الشعب المظلوم والمقتول عنوة". ولفت الى أن "هذا التصعيد هو محاولة لاسكات الجبهة اللبنانية لما لها من تأثير كبير على القدرات الإسرائيلية، إذ تقوم بمهمة إشغال لجزء كبير من القوى العسكرية الإسرائيلية" وخلص الى القول بأن "هذا التصعيد المفاجئ اليوم وبالأمس، فقد يكون مرتبطًا بتصميم إسرائيل على فتح جبهة الضفة الغربية ومحاولة زج قوات لها باتجاهها".

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03:54

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حزب الله نعى الشهيد هاني عز الدين من بلدة دير قانون النهر

حزب الله نعى الشهيد هاني عز الدين من بلدة دير قانون النهر

بيان توضيحي للمكتب الاعلامي لميقاتي بشأن رواتب القطاع العام والمتقاعدين... ماذا جاء فيه؟
03:51

بيان توضيحي للمكتب الاعلامي لميقاتي بشأن رواتب القطاع العام والمتقاعدين... ماذا جاء فيه؟

اصدر المكتب الاعلامي لرئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي بياناً جاء فيه: "تعليقا على ما يتم تداوله من اخبار مغلوطة بشأن عدم وجود خطة للحكومة لمعالجة موضوع تصحيح رواتب العاملين في القطاع ومنهم العسكريون العاملون والمتقاعدون يهمنا ايضاح الاتي:

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بيان توضيحي للمكتب الاعلامي لميقاتي بشأن رواتب القطاع العام والمتقاعدين... ماذا جاء فيه؟

اصدر المكتب الاعلامي لرئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي بياناً جاء فيه: "تعليقا على ما يتم تداوله من اخبار مغلوطة بشأن عدم وجود خطة للحكومة لمعالجة موضوع تصحيح رواتب العاملين في القطاع ومنهم العسكريون العاملون والمتقاعدون يهمنا ايضاح الاتي:

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