تعميم من وزارة السياحة

يطلب من جميع ألادلاء السياحيين في لبنان والحاصلين على إجازة مزاولة مهنة صادرة عن وزارة السياحة، التقدم الى وزارة السياحة بالسيرة الذاتية الخاصة به وبطاقة الدليل السياحي القديمة وذلك من أجل استلام البطاقة الجديدة.

النقابات السياحية، قسم الشرطة السياحية، مصلحة الضابطة السياحية في وزارة السياحة، مصلحة التجهيز السياحي في وزارة السياحة، مصلحة الديوان في وزارة السياحة".