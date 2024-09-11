البستاني: من الواجب دق ناقوس الخطر وصيانة الجسر الواقع عند مفرق بلدتيّ سرجبال والجاهلية قبل حلول الشتاء

علق النائب فريد البستاني عبر حسابه على منصة "إكس"، بالقول: "الوقت ينفد والشتاء على الأبواب. من الواجب دق ناقوس الخطر والطلب بإلحاح من الهيئة العليا الاغاثة صيانة الجسر الواقع عند مفرق بلدتيّ سرجبال والجاهلية قبل حلول الشتاء. كشف انزلاق التربة الأوتاد الخاصة بالجسر، فنتجت تصدعات في المتكأ، مما يهدد الجدار مع انهيار محتمل للأوتاد والجدران، وبالتالي قطع الطريق الأساسي في قضاء الشوف الذي يربط بلدات الساحل بالوسط والجبل. ﺇن سلامة المارة في خطر، وقطع هذا الشريان الاساسي في الشوف يتسبب بأضرار اقتصادية وحياتية على أهلنا، كما نتمنى أن تتم مراجعة دراسة الجسر والتدقيق في طريقة تنفيذه لتحديد المسؤوليات. ونعاهد أهلنا في الشوف بمتابعة هذه المسألة الحيوية توصلا إلى الحل المنشود."