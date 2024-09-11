وأكد ميقاتي على أهمية تحمّل المسؤولية الوطنية في هذه المرحلة الحرجة من حياة الوطن، خصوصاً مع استمرار العدوان الإسرائيلي منذ أحد عشر شهراً.

كما أضاف ميقاتي أن الحكومة ستعمل على تسريع انتخاب رئيس الجمهورية، مُبدياً قلقه من استمرار الشغور الرئاسي وتأثيره السلبي على الاستقرار الدستوري.

ولفت إلى التطورات الأخيرة، بما في ذلك تمديد عمل قوات حفظ السلام (اليونيفيل) وتجديد الثقة بلبنان، إلى جانب إدخال الموازنة إلى مجلس الوزراء ضمن المهلة الدستورية، مشيداً بجهود وزير المالية.

كما انتقد ميقاتي الاحتجاجات التي شهدتها الفترة الماضية، مؤكدًا أن الحكومة ستعمل على دعم العاملين في القطاع العام عبر تقديم مساعدات اجتماعية مؤقتة.

وفيما يخص الوضع في الجنوب، أكد على أهمية التحرك الدولي للوقوف مع لبنان في مواجهة العدوان المستمر، محذرًا من استغلال الأزمة الاقتصادية لزيادة الأسعار.

في حين اختتم ميقاتي حديثه بالإشادة بالتعاون السوري في تخفيض رسوم الترانزيت، وبالجهود المبذولة في تطوير استراتيجيات العمل والتحول الرقمي، متمنياً للجميع عيد مولد نبوي مبارك.