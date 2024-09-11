بالفيديو - "كل واحد يضب لسانه".. وزير الاقتصاد يرفض التطاول على السلطة التنفيذية!

"كل واحد يضب لسانه".. وزير الاقتصاد يرفض التطاول على السلطة التنفيذية! pic.twitter.com/GDTJNH8WYF
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) September 11, 2024
"كل واحد يضب لسانه".. وزير الاقتصاد يرفض التطاول على السلطة التنفيذية! pic.twitter.com/GDTJNH8WYF
صدر عن تجمع العسكريين المتقاعدين البيان التالي:
صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي البيان الاتي:
ترأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي جلسة لمجلس الوزراء في السرايا الحكومي، بعد ظهر اليوم، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، ووزراء مختلفين، بالإضافة إلى المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.