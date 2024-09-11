بالفيديو - "كل واحد يضب لسانه".. وزير الاقتصاد يرفض التطاول على السلطة التنفيذية!

ترأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي جلسة لمجلس الوزراء في السرايا الحكومي، بعد ظهر اليوم، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، ووزراء مختلفين، بالإضافة إلى المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.