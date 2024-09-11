"الدعوة الى اجتماع مباغت".. حركة أظهرت مواهب ميقاتي في اللعب مع الشارع المتعسكر

جلسة على مين ؟ فالعسكر أصدر ملحقا بالتحرك ردا على التسلل الحكومي والدعوة الى اجتماع مباغت لمجلس الوزراء، هي حركة أظهرت مواهب الرئيس نجيب ميقاتي في اللعب مع الشارع المتعسكر وبينت ايضا أن هناك سبعة عشر وزيرا يؤمنون النصاب بسرية تامة وأنهم " بير غميق " ويحفظون السر الحكومي ولاسيما انهم اصبحوا مستهدفين في اماكن إقامتهم. وأولى الاستهدافات اندلعت في محيط منزل ميقاتي شمالا كعربون محبة بانتظار وصول العسكريين المتقاعدين من المناطق البعيدة ولدى وصولهم الى بيروت تحولت المدينة الى لائحة رمادية بفعل الدخان المتصاعد من حرق الاطارات.