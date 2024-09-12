مراسلة الجديد: قاضي التحقيق الاول في بيروت بلال حلاوي بدأ جلسات الاستماع الى الشهود في ملف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامه من دون جلبه الى الجلسة كونها مخصصة لافادات الشهود