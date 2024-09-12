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محليات

الرئيس بري بعد لقائه بوريل: لبنان لا يريد الحرب

2024-09-12 | 07:46
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الرئيس بري بعد لقائه بوريل: لبنان لا يريد الحرب
الرئيس بري بعد لقائه بوريل: لبنان لا يريد الحرب

التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة مسؤول السياسة الخارجية في الإتحاد الأوروبي جوزيب بوريل والوفد المرافق، وجرى عرض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة على ضوء مواصلة إسرائيل لعدوانها على قطاع غزة ولبنان وتداعياته الأمنية والسياسية على الأمن والإستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

من جهته، ثمن برّي عالياً مواقف بوريل الإنسانية المؤشرة للحق والحقيقة من مجريات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان، والذي يتواصل منذ حوالي العام، مؤكداً أن لبنان لا يريد الحرب ولكن له الحق وقادر على الدفاع عن نفسه.

وخاطب بري الموفد الأوروبي قائلًا: لقد شهدتم بأنفسكم الغطرسة والعدوانية الإسرائيلية على لبنان أثناء زيارتكم لقوات اليونيفل في الناقورة في جنوب لبنان.

كذلك، اعتبر بري أن الحكومة تعمل وفقا للصلاحيات المنوطة بها دستورياً وخاصة خلال الشغور الرئاسي الذي وبكل جدية نعمل على إنجاز هذا الإستحقاق عبر ما طرحناه منذ أكثر من عام كمبادرة.

الرئيس بري بعد لقائه بوريل: لبنان لا يريد الحرب

محليات

نبيه بري

جوزيب بوريل

الإتحاد الأوروبي

عين التينة

جنوب لبنان

إسرائيل

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