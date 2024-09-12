هوكستين يزور بيروت.. التصعيد والرئاسة

وبانتظار انعقادِ الخماسية والبَدءِ بجولاتِها، وبانتظار وصولِ الموفد الفرنسي جان ايف لودريان، تحدثت معلوماتُ الجديد عن زيارةٍ سيقوم بها الموفدُ الرئاسي الاميركي آموس هوكستين الى تل أبيب على ان يزورَ لبنانَ ايضا.

في جدول اعمالِه الضغطُ على نتنياهو لعدم توسعِ الحرب على لبنان لان كُلفتَها ستكون كبيرةً على الجهتين. وفي جدول اعمالِه في لبنان، ضبطُ الجبهة الجنوبية والملفُ الرئاسي الذي سبق ان فاتَح به الرئيس نبيه بري في المرة الاخيرة الذي التقاهُ فيها. وفيه يطرح هوكستين فصلَ الجبهةِ الجنوبية المرتبطة بغزة عن الملف الرئاسي.

داخليا، قرأت مصادرُ دبلوماسيةٌ في كلام الرئيس بري الاخير ايجابية ومرونة بانتظار معرفة موقف الحزب من اجراء الانتخابات الرئاسية وفصلها عن الوضع في الجنوب. اما المصادر المطلعة على موقف الحزب فاشارت للجديد الى ان الحزب متمسك بسليمان فرنجية مع التأكيد أن اي مبادرة او طرح يقدمه الرئيس بري لا يعبر عنه فقط بل يعبر عن الثنائي.