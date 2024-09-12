الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

محليات

هوكستين يزور بيروت.. التصعيد والرئاسة

2024-09-12 | 11:56
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
هوكستين يزور بيروت.. التصعيد والرئاسة
هوكستين يزور بيروت.. التصعيد والرئاسة

في المشهد اللبناني سرديتان: سرديةٌ تتحدث عن انسدادٍ في الافق الرئاسي وأن كلَّ الحركةِ بلا بركة. والسرديةُ الثانية تتحدث عن جِدية في المبادرة الدولية على اعتبار انها تلاقي جوا داخليا مختلفا تحديدا لدى الرئيس نبيه بري.

وبانتظار انعقادِ الخماسية والبَدءِ بجولاتِها، وبانتظار وصولِ الموفد الفرنسي جان ايف لودريان، تحدثت معلوماتُ الجديد عن زيارةٍ سيقوم بها الموفدُ الرئاسي الاميركي آموس هوكستين الى تل أبيب على ان يزورَ لبنانَ ايضا.

في جدول اعمالِه الضغطُ على نتنياهو لعدم توسعِ الحرب على لبنان لان كُلفتَها ستكون كبيرةً على الجهتين. وفي جدول اعمالِه في لبنان، ضبطُ الجبهة الجنوبية والملفُ الرئاسي الذي سبق ان فاتَح به الرئيس نبيه بري في المرة الاخيرة الذي التقاهُ فيها. وفيه يطرح هوكستين فصلَ الجبهةِ الجنوبية المرتبطة بغزة عن الملف الرئاسي.

داخليا، قرأت مصادرُ دبلوماسيةٌ في كلام الرئيس بري الاخير ايجابية ومرونة بانتظار معرفة موقف الحزب من اجراء الانتخابات الرئاسية وفصلها عن الوضع في الجنوب. اما المصادر المطلعة على موقف الحزب فاشارت للجديد الى ان الحزب متمسك بسليمان فرنجية مع التأكيد أن اي مبادرة او طرح يقدمه الرئيس بري لا يعبر عنه فقط بل يعبر عن الثنائي.

 

هوكستين يزور بيروت.. التصعيد والرئاسة

محليات

هوكستين

الانتخابات الرئاسية

العودة الى الأعلى
Aljadeed
"قلق استراتيجي بسبب اللامبالاة السياسية".. ماذا في أسرار صحف اليوم؟
تجمع العسكريين المتقاعدين: الحكومة تنكرت لتضحياتنا وسنتخذ الرد المناسب على كل افتراء

اقرأ ايضا في محليات

حزب الله نعى الشهيد صادق مبارك من بلدة مركبا
16:27

حزب الله نعى الشهيد صادق مبارك من بلدة مركبا

اصدر حزب الله بياناً جاء فيه "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد صادق مصطفى مبارك "حيدر الكرار" مواليد عام ١٩٩٣ من بلدة مركبا وسكان بلدة زبدين في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس."

16:27

حزب الله نعى الشهيد صادق مبارك من بلدة مركبا

اصدر حزب الله بياناً جاء فيه "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد صادق مصطفى مبارك "حيدر الكرار" مواليد عام ١٩٩٣ من بلدة مركبا وسكان بلدة زبدين في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس."

جعجع: عدم تجاوبنا مع دعوة بري للحوار كلام غير صحيح
16:15

جعجع: عدم تجاوبنا مع دعوة بري للحوار كلام غير صحيح

رأى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع ان "حزب الله وجماعته" يحاولون تسويق فكرة احتمال سيطرته على مختلف مفاصل الدولة مقابل تنازلات من قبله في الجنوب.

16:15

جعجع: عدم تجاوبنا مع دعوة بري للحوار كلام غير صحيح

رأى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع ان "حزب الله وجماعته" يحاولون تسويق فكرة احتمال سيطرته على مختلف مفاصل الدولة مقابل تنازلات من قبله في الجنوب.

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024