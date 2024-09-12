ياسين تفقد عمليات إطفاء الحريق في مطمر النفايات في الجديدة وتواصل مع مجلس الإنماء والإعمار للتحقيق في أسباب الحريق

تفقد وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين، عمليات إطفاء الحريق المندلع في مطمر النفايات في الجديدة، والجهود التي تقوم بها فرق الدفاع المدني من مراكز متعددة من المنطقة، بمؤازرة من فوج إطفاء بيروت، وبالتعاون مع الشركة المتعهدة أعمال المطمر، للسيطرة السريعة على النيران، حصراً للمخاطر الصحية والبيئية.