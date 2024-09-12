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محليات

ياسين تفقد عمليات إطفاء الحريق في مطمر النفايات في الجديدة وتواصل مع مجلس الإنماء والإعمار للتحقيق في أسباب الحريق

2024-09-12 | 14:58
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ياسين تفقد عمليات إطفاء الحريق في مطمر النفايات في الجديدة وتواصل مع مجلس الإنماء والإعمار للتحقيق في أسباب الحريق
ياسين تفقد عمليات إطفاء الحريق في مطمر النفايات في الجديدة وتواصل مع مجلس الإنماء والإعمار للتحقيق في أسباب الحريق

تفقد وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين، عمليات إطفاء الحريق المندلع في مطمر النفايات في الجديدة، والجهود التي تقوم بها فرق الدفاع المدني من مراكز متعددة من المنطقة، بمؤازرة من فوج إطفاء بيروت، وبالتعاون مع الشركة المتعهدة أعمال المطمر، للسيطرة السريعة على النيران، حصراً للمخاطر الصحية والبيئية.

وتواصل وزير البيئة مع ادارة مجلس الإنماء والإعمار لإجراء تحقيق في أسباب الحريق، ومساءلة الشركة المتعهدة أعمال الطمر.

وشكر للدفاع المدني ولفوج إطفاء بيروت جهودهم، وما يقومون به كي لا يتوسّع الحريق، مؤكداً "وضع كل الجهد لمعرفة أسباب الحريق".

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