حزب الله: قصفنا موقع المرج بالأسلحة ‏الصاروخية وحققنا إصابة مباشرة

آمال خليل لـ هنا بيروت: الرئيس نبيه بري نقل الى آموس هوكستين رسالة مفادها أن القدوم الى لبنان دون حلّ جديد لا معنى له لأن موقفنا لا يزال ثابتاً والكرة في ملعب "إسرائيل"