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محليات

أسراب من ‏المسيرات ضربت قاعدة فيلون.. الحزب يكشف تفاصيل هجومه الجوي

2024-09-13 | 06:55
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أسراب من ‏المسيرات ضربت قاعدة فيلون.. الحزب يكشف تفاصيل هجومه الجوي
أسراب من ‏المسيرات ضربت قاعدة فيلون.. الحزب يكشف تفاصيل هجومه الجوي

صدر عن حزب الله البيان التالي:

"دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، وردًا على ‌‌‏المجزرة التي ارتكبها العدو الاسرائيلي في بلدة كفرجوز، شَنَّ مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية يوم الجمعة ‌‌‏13-9-2024، هجوماً جوياً بِأسراب من ‏المسيرات الإنقضاضية على قاعدة فيلون (مقر ألوية الفرقة ‌‌‏210 ومخازنها في المنطقة الشمالية) ‏جنوب شرق مدينة صفد المحتلة، مُستهدفةً أماكن تموضع ‌‏واستقرار ضباطها وجنودها، وأصابتها بشكل مباشر وأوقعت فيها إصابات مؤكدة".‏ 
 
أسراب من ‏المسيرات ضربت قاعدة فيلون.. الحزب يكشف تفاصيل هجومه الجوي

محليات

حزب الله

إسرائيل

فيلون

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