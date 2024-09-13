فيديو - مسيّرة مفخخة تجوب سماء صفد

🔽 - عرضت وسائل إعلام إسرائيلية مشاهد لتسلّل طائرة بدون طيار مفخخة في منطقة صفد.
في السياق، أعلن الحزب أنه شن هجوماً جوياً بِأسراب من المسيرات الإنقضاضية على قاعدة فيلون جنوب شرق صفد، وحقق إصابات محقّقة. pic.twitter.com/lMyDxAzURD
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) September 13, 2024
🔽 - عرضت وسائل إعلام إسرائيلية مشاهد لتسلّل طائرة بدون طيار مفخخة في منطقة صفد.
في السياق، أعلن الحزب أنه شن هجوماً جوياً بِأسراب من المسيرات الإنقضاضية على قاعدة فيلون جنوب شرق صفد، وحقق إصابات محقّقة. pic.twitter.com/lMyDxAzURD
صدر عن العلاقات الإعلامية في حزب الله البيان التالي: