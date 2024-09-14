ماذا في أسرار الصحف؟

أسرار اللواء

أبلغت المؤسسات النقابية في التعليم العالي الرسمي أن المساعدة الاجتماعية لأساتذة الجامعة اللبنانية والمتقاعدين مستمرة لعام جديد، من دون معرفة تأثير إعطاء راتبين بدءاً من الشهر المقبل.

تغمز جهات مسؤولة من قناة أجهزة وارتباطات بالحراك الأخير على الأرض، على خلفية مطلبية.

حرص سفير دولة أوروبية صديقة على الاستفسار حول ما دار في الاجتماع الوزاري العربي، لا سيما لجهة الفقرة الخاصة بلبنان.

أسرار الجمهورية

علمت »الجمهورية« أن90 في المئة من الدعاوى المحالة الى دائرة التحقيق في الشمال هي من نوع محاولات القتل.

أعطى حزب بارز إشارات إلى أنه منفتح على فتح ملف استحقاق حساس بمعزل عما يجري من أحداث ميدانية.

أعرب أكثر من ديبلوماسي عن ثقته بأن إنجاز استحقاق دستوري كبير في لبنان من شأنه أن يعيد الانتظام إلى الدولة ويفتح باب المساعدات والاستثمار.