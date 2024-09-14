الشرق الاوسط: رسائل السنوار اللبنانية… نسخة موحدة غير خطية

وبحسب صحيفة "الشرق الاوسط" فقد تلقّى سياسيون وحزبيون لبنانيون رسائل شكر من السنوار على التعزية برئيس الحركة السابق، إسماعيل هنية، كانت بمجملها نسخة موحدة، في حين أضاف لرسالة نصر الله مقدمة قصيرة شكره فيها على الانخراط في المعركة. وقالت مصادر قريبة من حزب الله إن الرسالة التي وصلت "ليست خطية، وهي صادرة عن مكتب السنوار، لا عنه شخصياً بسبب ظروفه المعروفة"، لافتة إلى أنه "جرى إرسال عدد من الرسائل المُشابهة إلى زعماء وعلماء وشخصيات أخرى".