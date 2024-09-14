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محليات

الشرق الاوسط: رسائل السنوار اللبنانية… نسخة موحدة غير خطية

2024-09-14 | 02:43
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الشرق الاوسط: رسائل السنوار اللبنانية… نسخة موحدة غير خطية
الشرق الاوسط: رسائل السنوار اللبنانية… نسخة موحدة غير خطية

بعث رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، يحيى السنوار، رسائل شكر إلى قيادات لبنانية، كان أبرزها رسالة إلى الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، شكره فيها على انخراط الحزب في المواجهة المستمرة ضد إسرائيل، منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بُعَيد عملية "طوفان الأقصى".

وبحسب صحيفة "الشرق الاوسط" فقد تلقّى سياسيون وحزبيون لبنانيون رسائل شكر من السنوار على التعزية برئيس الحركة السابق، إسماعيل هنية، كانت بمجملها نسخة موحدة، في حين أضاف لرسالة نصر الله مقدمة قصيرة شكره فيها على الانخراط في المعركة. وقالت مصادر قريبة من حزب الله إن الرسالة التي وصلت "ليست خطية، وهي صادرة عن مكتب السنوار، لا عنه شخصياً بسبب ظروفه المعروفة"، لافتة إلى أنه "جرى إرسال عدد من الرسائل المُشابهة إلى زعماء وعلماء وشخصيات أخرى".

الشرق الاوسط: رسائل السنوار اللبنانية… نسخة موحدة غير خطية

محليات

السنوار

نصر الله

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نازك رفيق الحريري تدعو للوحدة والسلام في ذكرى المولد النبوي
09:05

نازك رفيق الحريري تدعو للوحدة والسلام في ذكرى المولد النبوي

هنَّأت السيدة نازك رفيق الحريري الشعب اللبناني والأمة العربية والإسلامية بحلول ذكرى المولد النبوي الشريف، متضرعةً إلى الله أن يجعل هذا اليوم فرصة للتجمع على قيم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم.

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09:05

نازك رفيق الحريري تدعو للوحدة والسلام في ذكرى المولد النبوي

هنَّأت السيدة نازك رفيق الحريري الشعب اللبناني والأمة العربية والإسلامية بحلول ذكرى المولد النبوي الشريف، متضرعةً إلى الله أن يجعل هذا اليوم فرصة للتجمع على قيم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم.

ودعت الجميع للتمسك برسالة السلام والتسامح، والتصدي لمحاولات ثني لبنان عن دوره كمَنارة للعلم والتقدم.

كما أشارت إلى معاناة الفلسطينيين والجنوبيين في لبنان، وطلبت من الله أن يرحم الرئيس الشهيد رفيق الحريري وسائر شهداء الوطن، متمنيةً السلام والأمان لجميع الشعوب.

بيان للتقدمي الإشتراكي... وهذا ما جاء فيه!
09:00

بيان للتقدمي الإشتراكي... وهذا ما جاء فيه!

صدر عن مفوضية الاعلام في الحزب "التقدمي الإشتراكي"، اليوم السبت، بيان أعلنت فيه ان "رئيس الحزب النائب تيمور جنبلاط أصدر قراراً تنظيمياً رقم 15/ر كلّف بموجبه سليمان سيف بمهام مفوضية الشؤون الاجتماعية في الحزب، شاكراً خالد المهتار على مسيرته وجهوده المقدّرة، بعدما اعتذر عن إكمال مهامه بسبب الوعكة الصحّية التي ألمّت به واضعا نفسه بتصرف رئيس الحزب، وتمنى له رئيس الحزب السلامة والشفاء العاجل".

09:00

بيان للتقدمي الإشتراكي... وهذا ما جاء فيه!

صدر عن مفوضية الاعلام في الحزب "التقدمي الإشتراكي"، اليوم السبت، بيان أعلنت فيه ان "رئيس الحزب النائب تيمور جنبلاط أصدر قراراً تنظيمياً رقم 15/ر كلّف بموجبه سليمان سيف بمهام مفوضية الشؤون الاجتماعية في الحزب، شاكراً خالد المهتار على مسيرته وجهوده المقدّرة، بعدما اعتذر عن إكمال مهامه بسبب الوعكة الصحّية التي ألمّت به واضعا نفسه بتصرف رئيس الحزب، وتمنى له رئيس الحزب السلامة والشفاء العاجل".

البعض لا يريد لبنان وطنًا... جعجع: سنقاوم حتى النهاية!
08:50

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أعلن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أنه صدر أمس الأول عن المديرة العامة بالتكليف للتعليم المهني والتقني تعميم يحمل الرقم 2024/25 ويسمح للطلاب السوريين غير الحاملين بطاقة إقامة قانونية او حتى بطاقة تعريف صادرة عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالتسجيل في المعاهد والمدارس الرسمية والخاصة للعام الدراسي 2025/2024.

08:50

البعض لا يريد لبنان وطنًا... جعجع: سنقاوم حتى النهاية!

أعلن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أنه صدر أمس الأول عن المديرة العامة بالتكليف للتعليم المهني والتقني تعميم يحمل الرقم 2024/25 ويسمح للطلاب السوريين غير الحاملين بطاقة إقامة قانونية او حتى بطاقة تعريف صادرة عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالتسجيل في المعاهد والمدارس الرسمية والخاصة للعام الدراسي 2025/2024.

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