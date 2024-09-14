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محليات

باسيل لـ ميقاتي: تراجع عن تسجيل الطلاب السوريين و"سنتحرك"!

2024-09-14 | 07:50
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باسيل لـ ميقاتي: تراجع عن تسجيل الطلاب السوريين و&quot;سنتحرك&quot;!
باسيل لـ ميقاتي: تراجع عن تسجيل الطلاب السوريين و"سنتحرك"!

طالب رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، في كلمة حول النزوح وتسجيل الطلاب السوريين غير الشرعيين "رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بغياب رئيس الجمهورية ان يتراجع عن قرار تسجيل الطلاب السوريين غير الشرعيين الوجودي والمصيري بالنسبة للبنان".

وأضاف: "ليس المطلوب القول بعد سنوات "كان التيار الوطني الحر على حق"... المطلوب أن يعرف الجميع أن لبنان بهذا السلوك "بروح"".

وأكد: "سنتحرك ولو لوحدنا ولدينا اجتماع للمجلس السياسي الثلثاء لتقرير الخطوات ولن نرضخ وفي معركة الوجود كلنا جنود، المطلوب من جميع الوطنيين والسياديين التحرك وأطلب من الجميع التحرك وليس فقط التيار الوطني الحر".

وتوجه باسيل إلى كل الأحزاب والى الشعب اللبناني: "مرة جديدة يتهدد وجودنا وعلينا دق ناقوس الخطر، التوطين يتحول امراً واقعاً والمواجهة يجب أن تكون بالفعل وليس بالخطابات،لسنا مضطرين كلبنانيين أن نرتكب الخطأ نفسه الذي ارتكب في العام 2011 ونترك الفوضى والتفلت في ملف النازحين غير الشرعيين".

وتابع: "أتوجه إلى حزب الله وأقول إنه عندما يدعو السيد نصر الله إلى اجراءات الحد الأقصى بفتح البحر هل يمكن لوزرائه في الحكومة أن يقبلوا بهذا القرار؟".

وأضاف: "أتوجه إلى وزراء المردة والوزراء المستقلين: هل تقبلون أن تسجلوا على ضميركم وعلى سجلكم صدور قرار من هذا النوع يؤدي إلى توطين النازحين غير الشرعيين في مدارسنا؟".

وسأل: "هل يمكن أن تسمحوا لطالب لبناني أوراقه غير كاملة أن يتسجل في المعاهد والمدارس اللبنانية؟ وإذا كانت أوراق السوري غير صحيحة هل مسموح له أن يتسجل؟".

باسيل لـ ميقاتي: تراجع عن تسجيل الطلاب السوريين و"سنتحرك"!

محليات

جبران باسيل

التيار الوطني الحر

نجيب ميقاتي

النزوح السوري

الطلاب السوريين

حزب الله

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نازك رفيق الحريري تدعو للوحدة والسلام في ذكرى المولد النبوي
09:05

نازك رفيق الحريري تدعو للوحدة والسلام في ذكرى المولد النبوي

هنَّأت السيدة نازك رفيق الحريري الشعب اللبناني والأمة العربية والإسلامية بحلول ذكرى المولد النبوي الشريف، متضرعةً إلى الله أن يجعل هذا اليوم فرصة للتجمع على قيم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم.

ودعت الجميع للتمسك برسالة السلام والتسامح، والتصدي لمحاولات ثني لبنان عن دوره كمَنارة للعلم والتقدم.

كما أشارت إلى معاناة الفلسطينيين والجنوبيين في لبنان، وطلبت من الله أن يرحم الرئيس الشهيد رفيق الحريري وسائر شهداء الوطن، متمنيةً السلام والأمان لجميع الشعوب.

09:05

نازك رفيق الحريري تدعو للوحدة والسلام في ذكرى المولد النبوي

هنَّأت السيدة نازك رفيق الحريري الشعب اللبناني والأمة العربية والإسلامية بحلول ذكرى المولد النبوي الشريف، متضرعةً إلى الله أن يجعل هذا اليوم فرصة للتجمع على قيم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم.

ودعت الجميع للتمسك برسالة السلام والتسامح، والتصدي لمحاولات ثني لبنان عن دوره كمَنارة للعلم والتقدم.

كما أشارت إلى معاناة الفلسطينيين والجنوبيين في لبنان، وطلبت من الله أن يرحم الرئيس الشهيد رفيق الحريري وسائر شهداء الوطن، متمنيةً السلام والأمان لجميع الشعوب.

بيان للتقدمي الإشتراكي... وهذا ما جاء فيه!
09:00

بيان للتقدمي الإشتراكي... وهذا ما جاء فيه!

صدر عن مفوضية الاعلام في الحزب "التقدمي الإشتراكي"، اليوم السبت، بيان أعلنت فيه ان "رئيس الحزب النائب تيمور جنبلاط أصدر قراراً تنظيمياً رقم 15/ر كلّف بموجبه سليمان سيف بمهام مفوضية الشؤون الاجتماعية في الحزب، شاكراً خالد المهتار على مسيرته وجهوده المقدّرة، بعدما اعتذر عن إكمال مهامه بسبب الوعكة الصحّية التي ألمّت به واضعا نفسه بتصرف رئيس الحزب، وتمنى له رئيس الحزب السلامة والشفاء العاجل".

09:00

بيان للتقدمي الإشتراكي... وهذا ما جاء فيه!

صدر عن مفوضية الاعلام في الحزب "التقدمي الإشتراكي"، اليوم السبت، بيان أعلنت فيه ان "رئيس الحزب النائب تيمور جنبلاط أصدر قراراً تنظيمياً رقم 15/ر كلّف بموجبه سليمان سيف بمهام مفوضية الشؤون الاجتماعية في الحزب، شاكراً خالد المهتار على مسيرته وجهوده المقدّرة، بعدما اعتذر عن إكمال مهامه بسبب الوعكة الصحّية التي ألمّت به واضعا نفسه بتصرف رئيس الحزب، وتمنى له رئيس الحزب السلامة والشفاء العاجل".

البعض لا يريد لبنان وطنًا... جعجع: سنقاوم حتى النهاية!
08:50

البعض لا يريد لبنان وطنًا... جعجع: سنقاوم حتى النهاية!

أعلن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أنه صدر أمس الأول عن المديرة العامة بالتكليف للتعليم المهني والتقني تعميم يحمل الرقم 2024/25 ويسمح للطلاب السوريين غير الحاملين بطاقة إقامة قانونية او حتى بطاقة تعريف صادرة عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالتسجيل في المعاهد والمدارس الرسمية والخاصة للعام الدراسي 2025/2024.

08:50

البعض لا يريد لبنان وطنًا... جعجع: سنقاوم حتى النهاية!

أعلن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أنه صدر أمس الأول عن المديرة العامة بالتكليف للتعليم المهني والتقني تعميم يحمل الرقم 2024/25 ويسمح للطلاب السوريين غير الحاملين بطاقة إقامة قانونية او حتى بطاقة تعريف صادرة عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالتسجيل في المعاهد والمدارس الرسمية والخاصة للعام الدراسي 2025/2024.

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