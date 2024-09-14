وأضاف: "ليس المطلوب القول بعد سنوات "كان التيار الوطني الحر على حق"... المطلوب أن يعرف الجميع أن لبنان بهذا السلوك "بروح"".

وأكد: "سنتحرك ولو لوحدنا ولدينا اجتماع للمجلس السياسي الثلثاء لتقرير الخطوات ولن نرضخ وفي معركة الوجود كلنا جنود، المطلوب من جميع الوطنيين والسياديين التحرك وأطلب من الجميع التحرك وليس فقط التيار الوطني الحر".

وتوجه باسيل إلى كل الأحزاب والى الشعب اللبناني: "مرة جديدة يتهدد وجودنا وعلينا دق ناقوس الخطر، التوطين يتحول امراً واقعاً والمواجهة يجب أن تكون بالفعل وليس بالخطابات،لسنا مضطرين كلبنانيين أن نرتكب الخطأ نفسه الذي ارتكب في العام 2011 ونترك الفوضى والتفلت في ملف النازحين غير الشرعيين".

وتابع: "أتوجه إلى حزب الله وأقول إنه عندما يدعو السيد نصر الله إلى اجراءات الحد الأقصى بفتح البحر هل يمكن لوزرائه في الحكومة أن يقبلوا بهذا القرار؟".

وأضاف: "أتوجه إلى وزراء المردة والوزراء المستقلين: هل تقبلون أن تسجلوا على ضميركم وعلى سجلكم صدور قرار من هذا النوع يؤدي إلى توطين النازحين غير الشرعيين في مدارسنا؟".

وسأل: "هل يمكن أن تسمحوا لطالب لبناني أوراقه غير كاملة أن يتسجل في المعاهد والمدارس اللبنانية؟ وإذا كانت أوراق السوري غير صحيحة هل مسموح له أن يتسجل؟".