حزب الله: هاجمنا بسرب من المسيرات تمركزا للواء 769 من فرقة الجليل في عين مرغليوت غرب كريات شمونة

وجهت القاضية غادة عون في تصريح لها، رسالة إلى البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، تعليقاً على قراره بزيارة رياض سلامة في السجن رغم كل ما فعله هذا الأخير، "لان رحمة الله أوسع بكثير من منظارنا الضيق خاصة وان الرب يسوع أوصى بذلك عندما قال كنت سجينا" فزرتموني وجائعا فاطعمتوني".